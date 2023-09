Nigeria : une marche de 6 km contre le cancer chez les enfants

Au Nigéria, ce Samedi, des enfants ayant survécu à un cancer, ont marché pour informer le public sur la nécessité d'un diagnostic précoce, d'un traitement accessible et d'une volonté politique de soutenir les enfants atteints de cette maladie.

Cette marche caritative de 6km a été organisée par la Fondation Okapi pour sensibiliser sur le cancer des enfants.

La bénévole en chef de la fondation, Mme Kemi Adekanye, espère déclencher une action de la part du gouvernement et des décideurs politiques : " La sensibilisation et les événements de ce type permettent aux gens de mieux connaître les enfants malades du cancer et de mieux les soutenir. Il y a des participants ici aujourd'hui qui n'ont jamais rencontré un enfant qui survit au cancer, et le fait d'en rencontrer un aujourd'hui les encouragera à agir davantage et à soutenir les personnes atteintes d'un cancer", explique-t-elle.

Les organisateurs ont exhorté le gouvernement à mettre en place un dépistage gratuit du cancer chez les enfants, et permettre l'accès aux soins à des tarifs subventionnés. En attendant, Dr Ozi, responsable de la gestion de la fondation Okapi Cancer, a créé une boutique permettant de récolter des fonds : " Nous avons ce que nous appelons une boutique de charité. Dans cette boutique, lorsque les gens viennent et nous font des dons, nous les récompensons en leur offrant des articles. Ce sont donc les gens qui nous aident à collecter des fonds. Nous faisons appel à nos amis et à nos proches et ils nous soutiennent", dit-il.

Malgré les dons, le coût élevé des traitements, mais aussi les croyances culturelles et religieuses entravent la guérison pourtant possible des cancers chez l’enfant. Les parents de Tobi Hope, n'avaient plus le moyens de payer les soins de leur fille. " Alors que nous n’avions plus d'argent, notre médecin nous a orienté vers la Fondation Okapi pour les enfants atteints de cancer. Ils nous ont soutenus avec tout ce qu'ils avaient et Dieu leur a permis de me garder en vie jusqu'à aujourd'hui.", raconte la petite fille.

Les organisateurs de cette marche estiment qu’il est essentiel de continuer à montrer à ces courageux enfants qu'ils ne sont plus seuls dans la lutte contre le cancer, Michael Dibie, en reportage pour Africanews, à Abuja, au Nigéria.