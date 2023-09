Vanessa Nakate : "Pas de survie sur une planète morte"

Un sommet africain pour le climat rassemble depuis lundi à Nairobi, des dirigeants et des militants pour la cause climatique, parmi lesquels l'Ougandaise Vanessa Nakate.

La jeune femme a fait de la justice climatique son cheval de bataille alors que l'Afrique peine à faire respecter aux pays pollueurs leurs engagements de fournir d'ici 2020, 100 milliards de dollars par an en compensation de leurs émissions de gaz à effet de serre : je pense que le monde doit nous voir au-delà d'un statut de victimes ou de personnes vulnérables à la crise climatique. Il est vrai que le continent africain est en première ligne du changement climatique, mais il est également vrai que différentes personnes sur le continent africain sont en première ligne de la lutte pour la justice climatique, a-t-elle lancé.

Bien que l'Afrique ne contribue qu'à 2 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre, le continent souffre de manière disproportionnée du réchauffement de la planète. Et si cette planète disparaît, il sera impossible pour les humains de pouvoir continuer à y vivre comme auparavant : mon tee-shirt dit : "pas de musique sur une planète morte", pas non plus de business sur une planète morte, pas de survie sur une planète morte. Il faut donc que nos dirigeants, lors du sommet africain sur le climat, défendent vraiment les Africains et leurs besoins. Nous voulons des solutions conduites par les Africains, pour les Africains, dans les conditions africaines, ajoute-t-elle.

Le président William Ruto, a invité ses hôtes à prendre en compte le potentiel du continent dans cette lutte contre le changement climatique. Quant aux militants, ils craignent que ce sommet n'accouche d'une souris, regroupés près du lieu de la conférence, ils ont dénoncé son agenda profondément corrompu. Ce sommet devrait préparer la voie pour la prochaine COP28.