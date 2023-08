Soudan : un convoi d’aide humanitaire a atteint le Darfour-Oriental

Les Nations unies annoncent que le premier convoi humanitaire à atteindre le Darfour oriental est arrivé, livrant 430 tonnes de semences agricoles.

La livraison a eu lieu la semaine dernière, alors que les responsables de l'ONU affirment que le conflit au Soudan a laissé 24 millions de personnes - la moitié de la population du pays - dans le besoin de nourriture et d'autres formes d'assistance.

"Au Soudan, le premier convoi humanitaire à atteindre le Darfour oriental depuis le début du conflit est arrivé dans l'État après neuf jours de route. Le Bureau de la coordination des affaires humanitaires a négocié l'acheminement de ces camions du delta du Nil blanc à la capitale du Darfour oriental. Le convoi a livré 430 tonnes de semences agricoles fournies par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, qui seront distribuées aux agriculteurs de l'État par le ministère de l'Agriculture" a déclaré Farhan Haq, porte-parole adjoint du secrétaire général des Nations unies.

Le directeur des opérations de l'agence humanitaire des Nations unies et le directeur exécutif adjoint de l'UNICEF ont dressé vendredi un tableau désastreux de la dévastation et des bouleversements au Soudan, alors qu'aucun pourparler de paix n'est en vue.

Ils affirment que des points névralgiques comme la capitale Khartoum, le sud du Kordofan et l'ouest du Darfour ont été dévastés par les combats et que le conflit qui dure depuis plus de 110 jours a transformé une crise humanitaire en catastrophe.