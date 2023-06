Sierra Leone : le dépouillement des votes a commencé

Après une journée électorale chargée, l’heure est au dépouillement des bulletins de vote en Sierra Leone. Plus de 3.4 millions d’électeurs étaient appelés à élire leur Parlement, conseils locaux et surtout leur futur président.

La commission électorale a indiqué sur Twitter que le vote s'est fait de "manière pacifique" mais a été marqué par "des problèmes logistiques" dus à l'arrivée "tardive" du matériel électoral dans des zones où le vote a été prolongé.

Pour la présidentielle, 13 candidats sont en lice, dont le chef d'Etat sortant Julius Maada Bio, qui brigue un second mandat, malgré de vives critiques sur son bilan économique.

Cet ancien militaire à la retraite de 59 ans a pour principal adversaire Samura Kamara, ancien ministre, âgé de 72 ans. En 2018, Julius Maada Bio l'avait battu au second tour.

Parmi les préoccupations des électeurs, figure notamment la cherté de la vie. L'inflation et l'exaspération à l'encontre du gouvernement ont provoqué en août 2022 des émeutes qui ont causé la mort de 27 civils et six policiers.

Pour être élu au premier tour, l'un des candidats doit recueillir 55 % des votes.

Les premiers résultats devraient être connus dans les prochaines heures.