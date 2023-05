Le Maroc et l'Ukraine renforcent leurs liens bilatéraux

Le ministre marocain des Affaires étrangères marocain Nasser Bourita, a reçu son homologue ukrainien Dmytro Kuleba, ce lundi à Rabat.

Les deux dirigeants se sont entretenus dans le cadre du renforcement de la coopération bilatérale dans le contexte de la guerre en Ukraine.

Nasser Bourita a réitéré la position du Maroc au sujet de ce conflit : "Vu les conséquences de cette guerre et ses répercussions économiques sur un groupe de pays, dont le Royaume du Maroc, le Maroc a de bonnes relations avec la Russie ainsi qu'avec l'Ukraine, et le Maroc milite dans le cadre d'une solution pacifique à ce problème, et dans ce cadre, le Maroc salue toutes les initiatives visant à trouver une solution pacifique.", a-t-il déclaré.

Cette rencontre marque la première visite d'un ministre ukrainien des affaires étrangères au Maroc depuis l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays il y a 30 ans.

Le ministre ukrainien a exprimé sa gratitude pour le soutien du Maroc sur la scène internationale, en particulier à l'Assemblée générale des Nations unies en particulier pendant le vote des résolutions visant à rétablir la paix en Ukraine.

L'intégrité territoriale et la sécurité régionale ont été les principaux sujets de discussion. M. Kuleba a souligné le caractère sacré de l'intégrité territoriale pour l'Ukraine et a exprimé son soutien aux efforts de l'envoyé personnel du secrétaire général des Nations unies pour le Sahara occidental : "Pour nous, en Ukraine, l'intégrité territoriale est un concept absolument sacré. C'est pourquoi l'une des questions dont nous avons discuté était la résolution de la question du Sahara. Nous comprenons que c'est essentiel pour la sécurité et la paix régionales. L'Ukraine confirme son soutien aux efforts de l'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU pour le Sahara occidental visant à parvenir à une solution politique mutuellement acceptable conformément aux résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies et aux principes de la Charte des Nations Unies. et nous considérons avec intérêt le plan d'autonomie du Maroc comme une base sérieuse et crédible pour la résolution réussie du différend du Sahara.", a développé Dmytro Kuleba.

Nasser Bourita et son homologue ukrainien ont signé un mémorandum d'entente et de coopération entre l'Académie diplomatique d'Ukraine et celle du Maroc visant à approfondir la compréhension qu'ont les diplomates des politiques étrangères de l'autre pays, en particulier en ce qui concerne l'Afrique.