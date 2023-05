Casamance : le camp de Diakaye dépose les armes

Un geste symbolique et surtout une poignée de main historique. Ce samedi 13 mai 2023 fera date dans la quête de la paix en Casamance, région sud du Sénégal. Les combattants de Diakaye, l’une des factions de la rébellion qui a fait plus de 5 000 morts et plusieurs milliers de déplacés, a décidé de déposer les armes.

La cérémonie officielle s’est tenue dans le village de Mongone dans la commune de Djignaki ,département de Bignona

"En acceptant de déposer les armes, je suis animé par la volonté de sauver mes frères et sœurs et les femmes du maquis", s'est exprimé Fatoma Coly, commandant de la faction rebelle au micro d'Africanews. "La Casamance n’a pas d’ennemis. Lorsque le poste de commandant m’a été proposé, j’ai été clair avec Diakaye. Je leur ai fait savoir que je ne suis pas un sanguinaire. Donc, j’accepte si c’est pour apporter la paix et non semer la terreur."

Ce dépôt des armes est le fruit de plusieurs années de négociations et la suite de la signature en mars dernier de l’Acte II de l’accord de paix entre l’Etat du Sénégal et l’Initiative pour la réunification des ailes politique et armée du Mouvement des Forces Démocratiques de la Casamance. Une grande victoire pour les acteurs impliqués.

"Nous devons être animés ensemble pour consolider la paix y compris par des actions de développement à la base dans la perspective d’une solution définitive de cette crise qui a longtemps duré", se réjouit l'Amiral Farba Sarr, gouverneur de la région de Ziguinchor qui dirige le comité Ad Hoc._ "Nous espérons avoir l’adhésion et le concours de toutes les populations qui sont au cœur de toutes les préoccupations."_

Les combattants qui ont déposé les armes ont promis d’œuvrer pour l’instauration définitive de la paix dans cette partie méridionale du Sénégal meurtrie par une guerre qui a duré 40 ans.

Ils ont néanmoins, sollicité l’accompagnement de leur réinsertion dans la société et dans le secteur professionnel.