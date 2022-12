Mondial 2022 : les Lions de l'Atlas prêts à surprendre la France

A quelques heures de la demi-finale du mondial de football au Qatar, l’équipe marocaine se prépare à affronter l’équipe de France, championne de monde 2018.

Walid Regragui, sélectionneur des Lions de l’Atlas, a déclaré mardi que l’équipe était concentrée et prête à tout donner pour réaliser une surprise comme elle l’a fait jusqu’ici.

"Nous sommes face à la meilleure équipe du monde. Mais nous sommes concentrés sur ce que nous voulons réaliser. Nous avons une énergie énorme aujourd'hui et c'est ce qui va nous animer demain. C'est un match de coupe après tout. C'est un match à élimination directe. Et quand vous avez de l'envie, de l'engagement et le soutien de votre public, alors vous pouvez gagner....." a-t-il expliqué.

Âgé de 47 ans, Walid Regragui n'a pris le rôle d'entraîneur principal de l'équipe nationale qu'en août, ne se fait pas d'illusions sur la tâche qui l'attend, face à des joueurs comme Kylian Mbappé et Antoine Greizmann, mais il est également certain que le Maroc a de grandes chances dans le jeu.

Lorsque le sélectionneur marocain a été interrogé sur le duel entre Kylian Mbabbe et Achraf Hakimi, coéquipier au PSG, il a répondu que les joueurs allaient devoir jouer en équipe : "... Achraf Hakimi est l'un des meilleurs joueurs du monde à son poste également. Ce sera donc un grand duel entre les deux. Ce sont tous les deux des champions, des joueurs de classe mondiale et ils vont se battre à fond. Je pense donc que nous ne devrions pas nous concentrer sur Kylian. Nous devrions nous concentrer sur ce que nous pouvons faire pour causer des problèmes à la France." a-t-il répondu.

Le match a lieu ce mercredi au stade Al Bayt d'Al Khor.