Mondial 2022 : la Tunisie et le Ghana dévoilent leurs listes

On connait désormais les listes des 5 nations africaines qualifiées pour la coupe du monde au Qatar. Lundi, le Ghana et la Tunisie ont dévoilé leurs 26 joueurs pour disputer la compétition.

Une Tunisie sans surprise

Le sélectionneur de la Tunisie Jalel Kadri a dévoilé lundi une liste de 26 joueurs convoqués pour le Mondial-2022 au Qatar, parmi lesquels figurent les attaquants Wahbi Khazri et Youssef Msakni.

La seule polémique au pays concerne le poste de gardien de but où Kadri a choisi de faire confiance au vétéran Aymen Mathlouthi plutôt qu'au jeune Sedki Debchi, plébisicité par les fans.

Pour sa sixième participation à la Coupe du Monde, la Tunisie affrontera la France, l'Australie et le Danemark lors du 1er tour au sein du groupe D.

Les 26 joueurs sélectionnés:

Gardiens de but : Aymen Dahmen (Club sportif Sfaxien), Mouez Hassan (Club Africain), Béchir Ben Said (US Monsatir), Aymen Mathlouthi (Etoile du Sahel)

Défenseurs : Ali Abdi (Caen/FRA/L2), Mohamed Drager (FC Luzern/SUI), Ali Maaloul (Al-Ahly/EGY), Wajdi Kechrida (Atromitos Athènes/GRE), Nader Ghandri (Club Africain/TUN), Yassine Meriah (Espérance), Bilel Ifa (Kuwait FC/KUW), Dylan Bronn (Salernitana/Ita), Montassar Talbi (FC Lorient/Fra)

Milieux : Ellyes Skhiri (FC Cologne/GER), Ghaylen Chaalali (Espérance), Aissa Laidouni (Ferencváros/HUN), Mohamed Ali Ben Romdhane (Espérance), Ferjani Sassi (Al-Duhail/QAT), Hannibal Mejbri (Birmingham/ENG)

Attaquants : Youssef Msakni (Al-Arabi SC/QAT), Seifeddine Jaziri (Zamalek/EGY), Naim Sliti (Ettifaq/KSA), Issam Jebali (Odense Boldklub/DAN), Taha Yassine Khenissi (Kuwait SC/KUW), Anis Ben Slimane (Bröndby/DAN), Wahbi Khazri (Montpellier/FRA)

Le Ghana sans gardiens

Le sélectionneur du Ghana Otto Addo a dévoilé lundi une liste sans surprise des 26 joueurs convoqués pour le Mondial 2022 au Qatar, portée par les frères André et Jordan Ayew.

Seul joueur de l'effectif à disputer sa troisième Coupe du monde (2010 et 2014), André Ayew était déjà présent quand le Ghana avait frôlé la première demi-finale d'une équipe africaine dans un Mondial.

Aujourd'hui, le fils d'Abedi Pelé est le capitaine et débarque en guide au Qatar, où il joue depuis plus d'un an, à Al-Sadd.

Une liste sans surprise mais marquée par les malheurs des gardiens de but des Black Stars. Deux se sont blessés ce week-end, le titulaire Joseph Wollacott et sa doublure Richard Ofori.

A noter, la présence d'Inaki Williams, qui a récemment accepté de rejoindre l'équipe nationale et qui pourrait donc rencontrer son frère Nico qui lui portera le maillot de l'Espagne pendant cette coupe du monde.

Pour leur quatrième participation à la Coupe du monde, les "Black Stars" affronteront dans le groupe H le Portugal le 24 novembre, la Corée du sud le 28 et l'Uruguay le 2 décembre, soit 12 ans après le quart de finale perdu contre l'Albiceleste au Soccer City Stadium à Johannesbourg.

La liste des 26 joueurs:

Gardiens de but : Abdul Manaf Nurudeen (KAS Eupen/BEL), Ibrahim Danlad (Asante Kotoko/GHA) et Lawrence Ati Zigi (FC Saint Gall/SUI)

Défenseurs : Denis Odoi (Club Bruges/BEL), Tariq Lamptey (Brighton/ENG), Alidu Seidu (Clermont/FRA), Daniel Amartey (Leicester/ENG), Joseph Aidoo (Celta Vigo/ESP), Alexander Djiku (RC Strasbourg/FRA), Mohammed Salisu (Southampton/ENG), Abdul Rahman Baba (Reading/ENG/D2) et Gideon Mensah (AJ Auxerre/FRA)

Milieux : André Ayew (Al-Sadd/QAT), Thomas Partey (Arsenal/ENG), Elisha Owusu (La Gantoise/BEL), Salis Abdul Samed (Lens/FRA), Mohammed Kudus (Ajax Amsterdam/NED) et Daniel Kofi Kyereh (Fribourg/GER)

Attaquants : Daniel Afriyie Barnieh (Hearts of Oak/GHA), Kamal Sowah (Club Bruges/BEL), Issahaku Abdul Fatawu (Sporting Portugal/POR), Osman Bukari (Étoile Rouge Belgrade/SRB), Inaki Williams (Athletic Bilbao/ESP), Antoine Semenyo (Bristol/ENG/D3), Jordan Ayew (Crystal Palace/ENG) et Kamaldeen Sulemana (Rennes/FRA).