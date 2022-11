Le Kenya écrit l'histoire au marathon de New York

Un doublé et un Grand Chelem inédit en prime : Sharon Lokedi chez les femmes, et Evans Chebet chez les hommes ont confirmé au marathon de New York l'écrasante domination du Kenya, dont les coureurs masculins ont remporté les six épreuves du circuit mondial cette année.

Jamais une nation n'avait encore réussi un 6/6 depuis que la compétition avait été élargie à six courses, avec l'ajout du marathon de Tokyo en 2013.

C'est désormais chose faite chez les hommes, puisque Chebet a ajouté son nom au palmarès de l'épreuve new-yorkaise, après s'être déjà imposé le 18 avril à Boston. Eliud Kipchoge l'avait lui emporté à Tokyo (6 mars) et à Berlin (25 septembre), Amos Kipruto avait décroché la victoire à Londres (2 octobre) et Benson Kipruto en fit de même à Chicago (9 octobre).

"Boston était en fait plus difficile mais c'était une bonne préparation pour la victoire à New York", a sobrement réagi Chebet, 33 ans, qui succède au palmarès à son compatriote Albert Korir.

Il a passé la ligne en 2 heures 8 minutes et 41 secondes, devant l'Éthiopien Shura Kitata, deuxième à 13 secondes. Le Néerlandais Abdi Nageeye, médaillé d'argent aux JO de Tokyo l'an passé, a terminé troisième à presque deux minutes.

Lokedi première gagnante

Plus tôt, chez les femmes, c'est Sharon Lokedi qui a créé la première sensation du jour, puisqu'elle s'est imposée en 2 heures 23 minutes et 23 secondes, pour sa toute première course sur la distance.

"Je suis juste sans voix, les mots me manquent. Je viens de gagner !", s'est ébahie la coureuse de 28 ans. "Je suis tellement heureuse de l'avoir fait ici, c'est un grand jour, une grande course. Le parcours était incroyable, les encouragements, tout, tout... Je suis juste reconnaissante."

Âgée de 28 ans, elle a pris le meilleur à l'arrivée à Central Park sur l'Israélienne Lonah Chemtai Salpeter, deuxième à sept secondes, l'Éthiopienne Gotytom Gebreslase, championne du monde en titre, se classant troisième.

Lokedi succède au palmarès à sa compatriote Peres Jepchirchir, médaillée d'or aux Jeux olympiques de Tokyo en 2021.