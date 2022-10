Burkina Faso : une messe pour désigner le président de la transition

Qui tiendra le gouvernail de la transition au Burkina Faso après le coup d’Etat du capitaine Ibrahim Traoré, il y a deux semaines ? Le verdict à l’issue des assises nationales du pays qui ont lieu ce vendredi.

La messe connaitra la participation des représentants de l'armée et de la police, des organisations coutumières et religieuses, de la société civile, des syndicats, des partis et des déplacés internes victimes des attaques jihadistes qui frappent le Burkina depuis 2015.

Objectif de l’initiative : examiner et adopter la charte de la transition, désigner son président entre autres.

Le capitaine Ibrahim Traoré pourrait conserver son fauteuil. Des voix souhaitent que la tête d’affiche du coup d’Etat du 30 septembre soit désignée président du Faso. Son atout, l’adhésion des populations à son coup de force. Même s’il a assuré qu'il ne ferait qu'expédier "les affaires courantes"

"Le capitaine Ibrahim Traoré doit nécessairement terminer ce pour quoi il est venu", a affirmé Oscar Séraphin Ky, leader d'un mouvement de soutien au capitaine.

"Au regard de l’adhésion populaire au putsch, la convocation d’assises nationales pour désigner un président de la transition, ne devrait pas avoir lieu, car depuis les premiers moments le choix du peuple était déjà fait, et c'est le capitaine Ibrahim Traoré", a renchéri un autre mouvement qui a appelé à la mobilisation vendredi.

Un sondage réalisé par Apidon, un institut local, indique que 53% des Burkinabè préfèrent avoir le capitaine Traoré à la tête du pays, selon le quotidien gouvernemental Sidwaya.

Civil ou militaire, le futur président de la transition aura entre autres défis, la lutte contre les groupes armés. Plus de 40% du territoire échappe au contrôle de l'Etat. Mais aussi le retour à l’ordre constitutionnel à travers des.