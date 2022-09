Afrique du Sud : 2 décès après une vaccination anti-Covid-19

Le régulateur sud-africain des médicaments a signalé deux cas mortels du syndrome de Guillain-Barré (SGB), une rare atteinte neurologique, chez des personnes qui avaient reçu le vaccin anti-Covid du laboratoire américain Johnson & Johnson (J&J).

L'autorité de Santé (SAHPRA) avait signalé un premier décès le 4 août."La SAHPRA a été informée d'un second cas mortel du syndrome de Guillain-Barré après une vaccination avec le vaccin contre le Covid-19 de Janssen", a-t-elle déclaré lundi dans un communiqué.

Contacté par l'AFP, J&J a souligné mardi dans une réponse écrite que "de très rares cas du trouble neurologique, le syndrome de Guillain-Barré, ont été signalés après une vaccination avec le vaccin Janssen contre le Covid-19, la plupart survenant au cours des 42 premiers jours suivant la vaccination".

"Le SGB est un effet indésirable très rare mais grave qui est associé à l'administration de divers vaccins et autres médicaments et qui peut également être déclenché par des infections telles que le SRAS-CoV-2", a ajouté le laboratoire, sans faire directement référence aux cas sud-africains.

La SAHPRA n'a pas donné plus de détails sur les patients décédés, invoquant "le secret médical". Elle avait toutefois signalé dans son communiqué que "les effets signalés chez la personne vaccinée correspondaient à la définition de cas de SGB et aucune autre cause probable de SGB n'a été identifiée".

Le syndrome de Guillain-Barré est une atteinte des nerfs périphériques caractérisée par une faiblesse voire une paralysie progressive, débutant le plus souvent au niveau des jambes et remontant parfois jusqu'à atteindre les muscles de la respiration puis les nerfs de la tête et du cou.

L'Afrique du Sud, officiellement le pays africain le plus touché par la pandémie, a enregistré plus de quatre millions de cas de coronavirus et 102 129 morts.

Sur la population de 60 millions, 20,3 millions de Sud-Africains ont été vaccinés. Plus de 9,2 millions ont reçu le vaccin de J&J et 12,5 millions celui du laboratoire Pfizer, selon les chiffres officiels.