New-York : "Black Is Beautiful", les photographies de Kwame Brathwaite

Il est célèbre pour avoir popularisé l'expression "_Black Is Beautifu_l", un mouvement né dans les années 60 à Harlem comme une contestation de l’imposition des notions blanches de beauté. À travers ses photographies Kwame Brathwaite, âgé aujourd’hui de 84 ans, a toujours voulu célébrer l'identité et la fierté raciales.

"Donner vie à la forme la plus authentique et à la personnalité la plus authentique de quelqu'un était vraiment important pour mon père. Cela faisait partie de son processus. Il prenait cela très au sérieux et s’attachait aux détails. Il y faisait très attention pour s'assurer qu'il pouvait vraiment s'assurer de nous représenter correctement", raconte le fils de l'artiste, Kwame Brathwaite Jr.

Les photos de Kwame Brathwaite ont traversé les décennies, mettant en avant l’esthétique africaine, popularisant les cheveux au naturel et les styles africains à travers la diaspora en séduisant au passage de nombreuses célébrités.

"Nous sommes devenus amis avec les personnes qui ont fait partie de tout cela, des gens comme Jesse Williams et Swizz Beatz, Alicia Keys et d'autres ; simplement, car ils ont été conquis par ce mouvement où la honte n’a pas sa place. Rihanna a utilisé le travail de mon père pour lancer sa ligne de vêtements (...) il est vraiment étonnant de voir comment les gens ont en quelque sorte pris le relais et ont vraiment aidé à diffuser ses photographies à travers le monde", ajoute Kwame Brathwaite.

Les clichés du photographe sont actuellement exposés à La New-York Historical Society, une organisation culturelle américaine située à New York et consacrée à l'histoire de la ville et des États-Unis.

"C'est parfait pour nous, car il s'agit d'histoire, de droits civiques. C'est New York et ce sont vraiment des photographies magnifiques. Donc, il était tout à fait logique pour nous d'exposer tout cela ici", explique Marilyn Satin Kushner, la commissaire de l'exposition.

"Black Is Beautiful : les photographies de Kwame Brathwaite" présente 40 clichés en noir et blanc et en couleur. L'exposition se poursuit jusqu’au 23 janvier à New York avant de se déplacer dans d’autres villes américaines.