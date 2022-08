RDC : Félix Tshisekedi prend les commandes de la SADC

Comment booster l’industrialisation de la Communauté économique des États d'Afrique australe ? La question était au cœur de la 42e session du sommet de cette organisation sous-régionale à Kinshasa en République démocratique du Congo.

La création des chaînes de valeurs propres à l'Afrique est présentée comme la clef de voûte de l'initiative. Le président du Malawi pense que l’Afrique doit prendre ses responsabilités.

''Il n'y a personne en dehors de l'Afrique qui viendra construire l'Afrique comme nous voulons qu'elle soit construite. Pas les Américains, pas les Européens, pas les Asiatiques non plus. Ils peuvent nous donner une route ici et là, un stade ici ou là, quelques millions de dollars qui ne sont rien d'autre que de l'argent de poche pour eux et qui ne représentent rien comparés aux montants de leurs échanges.", a déclaré Lazarus Chakweera.

Le président sortant de la SADC a fustigé par ailleurs, ce qu’il appelle, le pillage des ressources naturelles de la République démocratique du Congo par des puissances étrangères.

" Le pillage que nous avons permis à l'Occident de commettre en RDC est un péché dont nous devons nous repentir, et que nous devons refuser de voir se répéter ailleurs dans notre région.'' a souligné le président du Malawi.

Alors qu’il succède à Lazarus Chakweera, à la tête de la présidence tournante de l'organisation sous-régionale, le Congolais Félix Tshisekedi a pris l’engagement de l'engagement de s'investir, avec l’aide des États membres de la SADC, dans la construction d'infrastructures à même d’aider à l’industrialisation rapide de la sous-région.

"Je m’activerai à implémenter les programmes destinés à développer les infrastructures et les services de la région qui sont en lien direct avec nos principales stratégies qui visent à stimuler l’intégration économique et à éradiquer la pauvreté dans la région de la SADC.", a promis le nouveau patron d'État de la Communauté économique des États d'Afrique australe.

Pour y parvenir, l’accent a notamment été mis sur la création des pools de développement propres au continent qui dispose d’un atout majeur : ses ressources naturelles et minérales, suffisantes pour financer tout projet de développement ont souligné les chef d’Etat de la SADC.