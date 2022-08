William Ruto promet un Kenya "transparent, ouvert et démocratique"

La victoire de William Ruto fait toujours la Une des journaux au Kenya. Alors que mardi le candidat de l’opposition Raila Odinga, perdant du scrutin présidentiel, dénonçait les résultats de l’élection, les qualifiant de "parodie" et promettait d'engager tous les recours légaux à sa disposition, ce mercredi, c’était au tour du nouveau président fraîchement élu de s’exprimer. William Ruto a notamment promis de rechercher avant tout l'unité du pays.

"En 2017, nous avions remporté 25 % des voix dans 34 comtés, cette année, ce sont 25 %, mais dans 39 comtés. Ce mandat plus large s'accompagne d'une plus grande responsabilité envers chaque Kényan. Il n'y aura pas de place pour l'exclusion d'une partie de la République du Kenya (...) Tous les Kényans peuvent maintenant retourner à leurs téléphones. Vous n'avez plus besoin d'utiliser WhatsApp, vous n'avez plus besoin d'utiliser Signal, vous pouvez maintenant retourner à vos téléphones normaux. Parce que les menaces de chantage et d'intimidation ont cessé. Je veux promettre au peuple du Kenya que notre administration n'aura rien à voir avec le chantage que nous avons vu, les menaces que nous avons vues, la peur qui a été semée dans le pays", a dit William Ruto devant les membres de sa coalition "Kenya Kwanza".

William Ruto a aussi assuré qu'il travaillerait avec "tous les leaders" politiques, promettant un pays "transparent, ouvert et démocratique".