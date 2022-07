Maroc : 7ème plainte enregistrée contre le français Jacques Bouthier

Une nouvelle plainte a été déposée contre le français Jacques Bouthier à Tanger au Maroc. Au total, 7 personnes ont porté plainte contre l'ancien PDG de l'assurance Vilavi et ses collaborateurs pour "traite d'êtres humains", "harcèlement sexuel", "attentat à la pudeur" et "violences verbales et morales". Depuis, les victimes dénoncent une campagne d'intimidation.

"Je veux seulement dire qu'après notre première conférence de presse, nous avons été soumis à une vague d'intimidation", a expliqué l'une des accusatrices de l'ex-PDG français. "Des personnes de l'autre camp s'adressaient aux médias pour nous insulter, a tel point qu'ils envoyaient des gens pour essayer de nous faire changer d'avis."

Depuis le début de l'affaire, cinq accusés ont été placés en détention provisoire et un nouveau suspect a été placé en garde à vue. Le riche homme d'affaires Jacques Bouthier est incarcéré en France depuis le mois de mai pour des accusations de trafic de personne et viol sur mineur.