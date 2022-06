Éthiopie : Coca-Cola ouvre une quatrième usine d'embouteillage

Coca Cola a inauguré une nouvelle usine d'embouteillage d'une valeur de 100 millions de dollars en Éthiopie.

La nouvelle usine est située près d'Addis-Abeba, dans la ville de Sebeta. La cérémonie s'est tenue en présence du ministre éthiopien de l'industrie. Melaku Alebel estime que l'ouverture de cette usine témoigne de la confiance que la société américaine accorde à son pays depuis plus de six décennies : "Coca-Cola, qui a 60 ans, joue un rôle irremplaçable en tant qu'usine en Éthiopie. Aujourd'hui, l'implantation de cette usine dans cette ville témoigne des activités de développement en Éthiopie''.

À terme, l'usine portera la capacité de production de la boisson à plus de 100 millions de caisses par an dans ce pays d'Afrique de l'Est. Afin de minimiser les coûts d'importation et de générer des devises étrangères l'entreprise va produire certaines matières premières destinées à l'exportation. 30 000 emplois verront le jour.

''Nous avons un projet visant à améliorer l'utilisation de l'eau dans 41 pays d'Afrique, dont bénéficient aujourd'hui plus de 6 000 familles. Le deuxième domaine que je souhaite aborder est celui du recyclage des emballages. Nous avons l'ambition que d'ici 2030, nous reprendrons chaque bouteille que nous mettons sur le marché '' souligne Bruno Pietracci, président Afrique de Coca-Cola.

Coca Cola détient quatre usines dans le pays d'Afrique de l'Est. Le gouvernement éthiopien a promis déployé divers efforts afin de créer un environnement propice aux investisseurs existants et nouveaux dans le secteur industriel du pays.