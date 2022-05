RDC : les habitants de Goma saluent les sanctions contre le Rwanda

Les habitants de Goma se félicitent des sanctions prises par leur gouvernement à l'encontre du Rwanda. Certains sont heureux de cette décision mais estiment que ces mesures ne sont "pas suffisantes" et attendent de leur gouvernement qu'il aille encore plus loin.

La République démocratique du Congo accuse le Rwanda de soutenir les rebelles du M23 qui ont attaqué une ville située à 20 kilomètres de la ville de Goma, forçant des milliers de civils à fuir en début de semaine.

"Bien que ça soit tardif, les mesures prises par le gouvernement congolais sont à encourager, mais ce n'est pas suffisant. Il faut qu'on aille plus loin que ça. Le Congo est agressé par le Rwanda, le gouvernement doit le reconnaître très clairement avec des mots clairs et précis, ne pas chercher... Ne pas faire des sauts de cabri" déclare Espoir Ngalukiye, militant des droits de l'homme.

"Comme notre pays a pris la décision de suspendre les vols de RwandAir, je pense si d'autres pays prenaient les mêmes mesures, le Rwanda comprendra que son jeu est connu par tous les États et qu'il est temps maintenant qu'il arrête et que nous puissions tous donner la chance à la paix" soutient Josué Kabanza, un habitant de Goma ville de l'est de RDC.

Le Rwanda a déclaré samedi que deux de ses soldats étaient retenus en captivité par des rebelles en République démocratique du Congo, et a accusé les autorités gouvernementales de ce pays de soutenir le groupe responsable. Cette déclaration intervient alors que la querelle diplomatique entre les deux voisins s'intensifie, les deux parties s'accusant mutuellement d'aider les milices armées dans la région instable de l'est de la RDC, qui borde le Rwanda.

Samedi, RwandAir a annoncé qu'elle annulait ses vols vers la RDC, après que les autorités congolaises eurent suspendu la compagnie et convoqué l'ambassadeur de Kigali pour ce qu'elles considèrent comme le soutien du Rwanda aux rebelles du M23.

La RDC et le Rwanda entretiennent des relations tendues depuis l'arrivée massive dans la république de Hutus rwandais accusés d'avoir massacré des Tutsis lors du génocide rwandais de 1994.

Kinshasa a régulièrement accusé le Rwanda de mener des incursions sur son territoire et d'y soutenir des groupes armés.

"C'est inacceptable que les Congolais puissent continuer à subir cette tragédie, tout simplement parce qu'ils ont décidé un moment donné d'accorder l'hospitalité à un pays voisin, aux frères et sœurs d'un pays voisin qui étaient en danger. Aujourd'hui, je pense qu'il est tout évident que la RDC puisse crier haut et fort qu'il est temps que cela cesse et de prendre ses responsabilités en tant qu'État." a précisé Omari Grâce, habitant de Goma.