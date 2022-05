RDC : un an d'état de siège et deux fois plus de victimes

Il y a un an, le 6 mai 2021, l'état de siège était instauré en Ituri et au Nord-Kivu, deux provinces de l'Est de la République démocratique du Congo en proie à l'insécurité.

Mardi l'Assemblée nationale a adopté un vingt-troisième état de siège, tant bien même que des voix s’élèvent pour dénoncer l’inutilité de cette mesure.

Selon le média Actualte.CD, le projet de loi en faveur de la prorogation de l’état de siège a été adopté à la majorité de 348 députés, sur les 355 que compte la chambre basse. Toutefois, les députés des deux provinces concernées manquaient à l'appel. Le texte entré en vigueur ce jeudi, sera effectif jusqu'au 20 mai prochain. Ensuite, une table ronde pour décider de l'avenir de cette région annoncée par le président Félix Tshisekedi, interviendra avant le 15 juin.

Un an après l'instauration de l'état de siège initié pour sécuriser la zone où une centaine de groupes armés sévissent le bilan est plus que mitigé. Le nombre de victimes des conflits armés a presque doublé, en un an, plus de 2 500 civils ont été tués, selon le Baromètre sécuritaire du Kivu.

Si le Premier ministre, Jean-Michel Sama Lukonde considère que cette mesure a permis de réduire la zone d’action des rebelles, cette avancée n’a toutefois pas permis de lever l’état de siège.