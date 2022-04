Tunisie : un pétrolier fait naufrage dans le golfe de Gabès

Un pétrolier, transportant 750 tonnes de gazole, parti d'Egypte pour rejoindre Malte, a fait naufrage samedi dans le golfe de Gabès. Selon les assurances données par le porte-parole du tribunal de cette région qui compte près de 400 000 habitants et la ministre de l'environnement Leila Chikhaoui. Il ne devrait pas y avoir de catastrophe dans le golfe de Gabès sur la côte sud-est de la Tunisie.

Il s'agit d'une cargaison de fioul ou de diesel. C'est très différent du pétrole dans la mesure où le fioul est beaucoup moins dangereux et a tendance à s'évaporer assez rapidement. Concernant l'étanchéité de la coque, nous pensons que la coque est toujours étanche et qu'il n'y a pas de fuite pour le moment. __Nous attendons que la météo soit meilleure, notamment en termes de vent et de houle, pour permettre aux plongeurs de vérifier avec plus de certitude l'état de la coque et l'état de la cargaison et de procéder, bien sûr, aux mesures nécessaires telles que le pompage ou le rapprochement du navire de la côte afin de sécuriser à la fois la cargaison, les huiles moteurs et tout ce qui s'ensuit, explique-t-elle.

Par précaution, des barrières anti-pollution sont mises en place autour du périmètre du naufrage, surveillé par les militaires et inaccessible à la presse.

Selon la ministre, les moyens actuels permettront de circonscrire l'accident. La Tunisie pourrait faire appel à l'aide internationale en cas de besoins.

Pour se mettre à l'abri, face à de mauvaises conditions météorologiques, le navire battant pavillon de la Guinée Equatoriale avait demandé à entrer dans les eaux territoriales tunisiennes vendredi soir.

Le pétrolier Xelo (immatriculé OMI 7618272) de 58 mètres de long sur 9 mètres de large, selon le site Vesseltracker,se dirigeait vers l'île de Malte en provenance du port de Damiette en Egypte, selon le ministère de l'Environnement.