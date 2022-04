Alpha Condé de retour en Guinée : et après ?

Alpha Condé est de retour en Guinée. Le président déchu est revenu vendredi des Émirats Arabes Unis, ou il s'était rendu pour raisons de santé pendant trois mois. La nouvelle a été annoncée samedi par le porte-parole du gouvernement de transition à la télévision nationale.

Le Comité national du rassemblement pour le développement (CNRD) a ajouté que "l'ancien président restera en Guinée aussi longtemps que sa santé le permettra" et que "son intégrité et sa dignité seront toujours respectées, conformément à son rang et à son statut".

Dès l'annonce de son retour, le Front national pour la Défense de la Constitution (FNDC) a publié un communiqué, demandant à la justice de "tout mettre en œuvre pour ouvrir sans délai, le procès des crimes de sang" commis selon le mouvement par l'ancien président et ses proches. Le collectif était à l'origine des mobilisations contre un troisième mandat d'Alpha Condé, qui ont été violemment réprimées par les autorités.

Le ministère des Affaires étrangères guinéennes a indiqué être à l'origine du retour du président déchu au pays. Une décision, motivée par la diffusion d'un enregistrement attribué à Alpha Condé dans lequel il émettait des commentaires sur la situation politique de la Guinée. Un enregistrement, qui déplaît à la junte, l'ancien président ayant accepté de ne plus s'engager politiquement.

Après 11 années au pouvoir, Alpha Condé a été renversé en septembre 2021 par le Colonel Mamady Doumbouya, qui dirige depuis le pays.