Le Rwanda a franchi la barre de plus de 60 % de sa population vaccinée

Le Rwanda est devenu l'un des rares pays d'Afrique à atteindre l'objectif de vacciner plus de 60 % de sa population.

Àla fin de l'année 2021, le pays d'Afrique de l'Est avait déjà réussi à vacciner 40 % de ses 12 millions habitants, une réalisation qui lui a valu les félicitations de l'Organisation mondiale de la santé(OMS). Le Rwanda a actuellement le meilleur taux de vaccination de tous les grands pays du continent, juste derrière les petites nations insulaires des Seychelles et de l'île Maurice.

Les autorités de la capitale, Kigali, cherchent à poursuivre cette tendance et ont installé des sites de vaccination dans des lieux publics très fréquentés comme les gares routières. Le personnel dit qu'il voit généralement entre 200 et 400 résidents se faire vacciner chaque jour, et que plus de 80 % d'entre eux se sont récemment inscrits pour des rappels.

Selon un rapport de l'OMS publié jeudi, plus de deux-tiers des Africains pourraient avoir contracté le Covid-19 au cours des deux dernières années.