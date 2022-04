Nouvelle hausse de cas de Covid-19 en Afrique du Sud

L'Afrique du Sud, qui a connu une accalmie avec la pandémie causée par le coronavirus, enregistre une nouvelle hausse des cas avec 4 406 contaminations recensées au cours des dernières 24 heures, selon les autorités sanitaires.

"L'institut rapporte 4 406 nouveaux cas de Covid-19 en Afrique du Sud", a indiqué jeudi l'Institut national des maladies transmissibles (NICD) dans son communiqué quotidien. "Cette hausse reflète une augmentation de 15,8% du taux de positivité".

Les jours précédents, le nombre des contaminations se situait autour de 1 500 en 24 heures, passant même sous la barre des 1 000 cas lundi. Les admissions à l'hôpital ont également augmenté sur la même période mais pas la mortalité liée au coronavirus au sein des établissements hospitaliers.

Début mars, le pays avait connu une période de 48 heures sans aucun décès lié au Covid-19, une première depuis 2020. L'Afrique du Sud est le pays africain à avoir officiellement été le plus touché par le virus, avec plus de 3,7 millions de cas et plus de 100 200 morts.