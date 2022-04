Somaliland : 2 milliards de dollars pour reconstruire le marché d'Hargeisa

Voici ce qui reste de l'un des poumons économiques du Somaliland, près d'une semaine après le passage d'un incendie dévastateur. Le marché de Waaheen d'Hargeisa dans la capitale a été ravagé vendredi dernier par des flammes.

Plus de 2000 échoppes et magasins ont été détruits par le feu. Cet incendie qui a dévasté l'un des plus grands marchés de la Corne de l'Afrique a causé des pertes estimées à 2 milliards de dollars, soit environ 60 % du produit intérieur brut du Somaliland.

Le président du pays, Muse Bihi Abdi appelle à l'aide internationale : il s'agit d'une urgence de la plus haute importance et le temps presse, dit-il dans un communiqué. Il faudra selon ses estimations 2 milliards de dollars pour fournir une aide humanitaire et des moyens de subsistance à près de 5 000 petites, moyennes et grandes entreprises. Des enquêteurs sont à pied d'œuvre pour tenter de déterminer la cause de l'incendie.

Plusieurs pays, dont l'Ethiopie et Djibouti et d'autres ont d'ores et déjà exprimé leur solidarité avec Hargeisa. L'incendie, dont la cause est encore inconnue, a fait une vingtaine de blessés.

Sur les réseaux sociaux plusieurs athlètes de renom dont Mo Farah ont appelé à lever des fonds pour venir en aide au pays. WorldRemit a promis de reverser les frais de transfert du 4 au 11 avril au Somaliland.