Libye : inquiétudes sur fond de gouvernements rivaux

Le Premier ministre libyen désigné par le Parlement siégeant à l’Est joue la carte de l’apaisement. Fathi Bachagha a annoncé vendredi le retrait de groupe armés qui avaient pris position à l’entrée de Tripoli, la capitale libyenne, pour le soutenir face à son rival Abdelhamid Dbeibah. Faisant craindre un affrontement entre les forces des deux hommes.

Depuis mars, la Libye a deux gouvernements rivaux.

Il s'agit de l'équipe formée par l'ancien ministre de l'Intérieur Fathi Bachagha, approuvée par le Parlement, et celle en place dans la capitale Tripoli, issue des accords politiques parrainés par l'ONU et dirigé par Abdelhamid Dbeibah qui refuse de céder le pouvoir. Bien que n'ayant pas pu organiser les élections prévues en décembre 2021.

Face à ce risque, Washington et l'Organisation des Nations unies ont appelé jeudi au calme. "J'ai parlé ce soir avec le Premier ministre désigné par le Parlement, Fathi Bachagha, et je l'ai félicité pour sa volonté de désamorcer les tensions et de chercher à résoudre les désaccords politiques actuels par la négociation et non pas par la force", a tweeté Richard Norland, ambassadeur des Etats-Unis dans le pays.

Il a aussi dit avoir "apprécié" l'engagement dont lui fait part Abdelhamid Dbeibah "à protéger les vies" et sa "volonté d'entamer des négociations pour trouver une solution politique".