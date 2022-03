L'Union Africaine et les USA liés par un accord sanitaire

Le secrétaire d'État américain, et le président de la Commission de l'Union africaine ont signé un protocole de coopération visant à étendre le partenariat en matière de santé publique entre les États-Unis et l'Union africaine. C’était vendredi à Washington dans le cadre du huitième dialogue de haut niveau entre les deux parties.

"Le mémorandum de coopération que nous sommes sur le point de signer soutient l'appel de l'UA (Union africaine) à un nouvel ordre de santé publique pour l'Afrique. Il va permettre d'accroître le personnel de santé publique, de créer de nouveaux instituts de recherche et de développement, de faciliter la collaboration entre les centres africains de contrôle et de prévention des maladies et le gouvernement américain afin d'arrêter la prochaine pandémie avant qu'elle ne se déclare. ', a déclaré Antony Blinken, le secrétaire d'État américain. Et d'ajouter : '' C'est ainsi que nous progresserons - en tant que partenaires, en tant que partenaires égaux travaillant ensemble pour obtenir des résultats concrets, des avantages mesurables pour nos populations sur les questions qui comptent le plus pour elles et qui ont un impact sur leurs vies''

Pour le chef de la diplomation américaine, le partenariat entre les États-Unis et l'Union africaine est essentiel pour faire progresser la sécurité sanitaire mondiale et lutter contre le COVID-19, renforcer la démocratie et les droits de l'homme, la sécurité, le changement climatique et construire une économie mondiale forte et inclusive.