Ces esclaves africains qui ont révolutionné l'agriculture mondiale

Les réalisations de George Washington Carver, le scientifique du XIXe siècle à qui l'on attribue des centaines d'inventions, dont 300 utilisations des cacahuètes, lui ont valu de figurer dans les manuels d'histoire américains. Mais de nombreuses autres pratiques agricoles, innovations et aliments qui ont voyagé avec les esclaves d'Afrique de l'Ouest - ou qui ont été développés par leurs descendants - restent méconnus, bien qu'ils aient révolutionné notre façon de manger, de cultiver et de jardiner.

Parmi les produits médicinaux et alimentaires introduits par la diaspora africaine figurent le sorgho, le millet, le riz africain, l'igname, le haricot à l'oeil noir, la pastèque, l'aubergine, le gombo, le sésame et la noix de cola, dont l'extrait était un ingrédient principal de la recette originale du Coca-Cola.

Que les captifs fassent passer clandestinement des graines et des plantes à bord des navires négriers ou que les capitaines les achètent en Afrique pour les planter en Amérique, les éléments clés du régime alimentaire ouest-africain ont également voyagé le long du passage du milieu à travers l'Atlantique. Après de longues journées passées à travailler dans les champs de la plantation, de nombreux esclaves cultivaient leurs propres jardins pour compléter leurs maigres rations.

Pratiques agricoles

"Les propriétaires des plantations pouvaient alors les forcer à leur montrer comment cultiver ces aliments", déclare Judith Carney, professeur de géographie à UCLA et co-auteur de "In the Shadow of Slavery : Africa's Botanical Legacy in the Atlantic World" (University of California Press, 2011)."Ces cultures devenaient alors des produits de base", ajoute celle qui a passé une décennie à retracer l'origine de ces aliments en rapprochant l'histoire orale des documents écrits.

Ce n'est donc pas une coïncidence si "bon nombre de pratiques agricoles observées en Afrique se produisaient également dans le Sud", avance Michael W. Twitty, historien culinaire et lauréat du prix James Beard de "The Cooking Gene" (Amistad, 2017).

Inventions d'Africains

La polyculture (culture de différents types de plantes sur une même parcelle), la permaculture (imitation des écosystèmes naturels) et la plantation sur des monticules (sans doute le précurseur des bermes) remontent aux pratiques agricoles africaines, ajoute Michael Twitty, qui s'est associé à Colonial Williamsburg l'année dernière pour créer le Sankofa Heritage Garden, une réplique vivante du type de jardin cultivé par les esclaves à cette époque.

L'histoire n'a pas retenu beaucoup d'inventions d'Africains réduits en esclavage, notamment parce que les propriétaires d'esclaves en revendiquaient souvent le mérite. Certaines d'entre elles ont toutefois été reconnues, tout comme les réalisations des nombreux esclaves qui leur ont succédé. Voici cinq des premiers innovateurs noirs dont les contributions ont remodelé le paysage agricole :

Henry Blair (1807-1860)

Deuxième Noir à recevoir un brevet américain (Thomas L. Jennings, qui a inventé une méthode de nettoyage à sec des vêtements en 1821, est considéré comme le premier), Henry Blair a conçu un semoir à maïs de type brouette pour aider les agriculteurs à semer plus efficacement.

Deux ans plus tard, il a reçu un second brevet pour une planteuse à coton mécanique tirée par des chevaux, qui a permis d'augmenter le rendement et la productivité. Les détails sur la vie personnelle de cet agriculteur et inventeur du Maryland, notamment sur sa naissance en esclavage, sont rares.

George Washington Carver (vers 1864-1943)

Les cacahuètes, dont on pense qu'elles sont originaires d'Amérique du Sud, ont été apportées en Espagne par des explorateurs européens avant de se rendre en Afrique. Elles ont ensuite regagné l'hémisphère occidental à bord de navires négriers dans les années 1700. À la fin des années 1800, la légumineuse, qui était une culture régionale du Sud, est devenue une culture d'intérêt national dans tous les États-Unis. C'est à cette époque que George Washington Carver, né en esclavage dans le Missouri et libéré enfant après la guerre de Sécession, obtient une maîtrise de l'Iowa State Agricultural College.

En tant que directeur du programme d'agriculture du Tuskegee Normal and Industrial Institute (aujourd'hui l'université de Tuskegee) en Alabama, George Washington Carver est devenu célèbre pour ses recherches sur les arachides et a inventé des centaines de versions de produits à base d'arachide, notamment de la farine, du café, de la sauce Worcestershire, des boissons, de la nourriture pour poules, du savon, des laxatifs, du shampooing, de la teinture pour cuir, du papier, de l'insecticide, du linoléum et de l'isolation.

Il a également imaginé d'autres utilisations pour d'autres cultures, et on lui attribue la découverte des bienfaits du compost pour la régénération des sols et la promotion de la rotation des cultures comme moyen de prévenir l'épuisement des nutriments du sol.

Frederick McKinley Jones (1893-1961)

Avec une formation en génie électrique, Frederick McKinley Jones est crédité de nombreuses inventions - d'un appareil à rayons X portable à un émetteur radio - mais une en particulier a eu un impact considérable sur le régime alimentaire américain moderne : la technologie de réfrigération mobile.

Frederick McKinley Jones, qui est né à Cincinnati et s'est installé dans le Minnesota, a mis au point un système de réfrigération qui a été installé dans des camions, des wagons de chemin de fer, des avions et des navires, permettant le transport en toute sécurité des denrées périssables dans le monde entier.

Booker T. Whatley (1915-2005)

Horticulteur d'Alabama et professeur d'agriculture à l'université de Tuskegee, Booker T. Whatley a introduit le concept des "clubs de membres de la clientèle" dans les années 1960 pour aider les agriculteurs noirs en difficulté, qui se voyaient souvent refuser les prêts et les subventions accordés à leurs homologues blancs.

Les agriculteurs vendaient des boîtes prépayées de leurs récoltes au début de la saison pour s'assurer un revenu garanti. Dans de nombreux cas, les clients récoltaient eux-mêmes leurs parts, ce qui permettait de réduire les coûts de main-d'œuvre. Les entreprises d'agriculture soutenue par la communauté (ASC) et d'autocueillette d'aujourd'hui sont nées directement des idées de Booker T. Whatley, tout comme les mouvements "de la ferme à la table" et "manger local".

Booker T. Whatley est également à l'origine de l'agriculture durable et des pratiques agricoles régénératrices visant à maximiser la biodiversité et à préserver la santé et la productivité des sols. Son manuel "How to Make $100,000 Farming 25 Acres" (Regenerative Agricultural Assn. of Rodale Institute, 1987) est toujours considéré comme une ressource importante pour les petits agriculteurs.

Edmond Albius (1829-1880)

Bien qu'il ne soit pas américain, Edmond Albius, qui a été réduit en esclavage dans sa jeunesse et vivait sur l'île de la colonie française de La Réunion, dans l'océan Indien, est responsable de la diffusion mondiale de la vanille. La plante avait été apportée du Mexique en Europe par l'explorateur Hernán Cortés, mais elle n'y produisait pas de gousses en raison de l'absence d'une abeille pollinisatrice spécifique indigène au Mexique.

Un homme du nom de Ferréol Bellier-Beaumont, qui vivait à La Réunion, était devenu le propriétaire d'Edmond et lui avait appris dès son plus jeune âge à prendre soin de ses nombreuses plantes. L'une de ces leçons comprenait l'apprentissage de la pollinisation manuelle, c'est-à-dire le transfert manuel du pollen des fleurs mâles aux fleurs femelles pour produire des fruits.

Dans les années 1840, Edmond Albius, âgé de 12 ans, examina les fleurs de vanillier de Bellier-Beaumont, qui poussaient sans rendement depuis deux décennies, et observa que leurs organes reproducteurs mâles et femelles n'étaient pas sur des fleurs séparées mais contenus dans une seule fleur, séparée par une membrane ressemblant à un rabat. Il a déplacé le rabat et, sous celui-ci, a répandu le pollen de l'étamine au pistil. Très vite, les plantes produisent des haricots.

La nouvelle se répandit et La Réunion se mit à cultiver la vanille et à l'exporter à l'étranger. En 50 ans, l'île a dépassé le Mexique pour la production de vanille. La technique de pollinisation d'Edmond Albius a redéfini l'industrie de la vanille et reste utilisée dans le monde entier.