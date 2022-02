Sénégal : 4 soldats tués par des rebelles en Casamance

L’armée sénégalaise a annoncé la mort de 4 de ses soldats à l’ouest de la Gambie, près de la frontière avec la Casamance. 3 militaires sont morts lors des combats et un autre a succombé à ses blessures le 27 janvier après une évacuation sanitaire. 7 autres soldats ont par ailleurs été pris en otage.

Les soldats tués faisaient partie du contingent de la Mission ouest-africaine en Gambie (Ecomig), mise en place par la CEDEAO et qui lutte notamment contre le trafic de bois. Du bois qui serait coupé illégalement en Casamance et qui serait revendu à la Gambie qui l’exporterait ensuite vers la Chine.

Les affrontements à l’origine de ces décès ont eu lieu avec des rebelles présumés du MFDC, le Mouvement des forces démocratiques de Casamance.

Cette région touristique du Sénégal possède d’immense ressources naturelles et des forêts luxuriantes. Elle est aussi le théâtre d’un conflit oublié, vieux de près de quarante ans. Depuis 1982, une rébellion armée réclame son indépendance, et les combats avec l’armée sénégalaise ont fait des milliers de victimes civiles et militaires et ravagé l’économie de la région.