Covid-19 : des camionnettes à vacciner déployées au Nigeria

Des camions avec des bannières et des haut-parleurs annonçant que le vaccin COVID-19 est gratuit et sans danger ont visité différents marchés de la capitale Abuja mercredi, suivis par des agents de santé dans des camionnettes prêtes à vacciner les gens.

Alors que le Nigeria fait face à une nouvelle vague de cas de Covid-19, principalement en raison de la propagation de la variante omicron, les autorités de la capitale ont lancé une nouvelle campagne avec des unités mobiles visitant différents endroits, afin de vacciner davantage de personnes dans le pays le plus peuplé d'Afrique.

"Le vaccin COVID-19 vous protège vous, vos proches et votre communauté", pouvait-on lire sur une bannière dans l'un des camions, tandis que des agents de santé se promenaient dans les allées du marché de Wuse pour demander aux travailleurs et aux clients de se faire vacciner.

"Au début, j'avais très peur parce que j'ai entendu parler de vaccins périmés (donnés aux gens), mais plus tard, j'ai été informé que ces vaccins n'étaient pas ceux que nous avons pris", a déclaré Kareem Jubrin, un commerçant du marché qui a reçu sa deuxième dose mercredi.

"Je suis très heureux maintenant qu'ils nous ont apporté de nouveaux vaccins sur le marché, je suis très enthousiaste et je vais dire à mes amis de sortir et de se faire vacciner aussi", a-t-il ajouté.

En décembre, le Nigeria a détruit plus d'un million de doses périmées du vaccin COVID-19 d'AstraZeneca, après que les autorités ont déclaré qu'elles ne pouvaient pas être utilisées avant leur date d'expiration.

L'Agence nationale de développement des soins de santé primaires (NPHCDA) a déclaré que les responsables de la santé n'avaient guère le choix après avoir reçu les doses données qui n'avaient plus beaucoup de durée de vie.

Environ 4 % des personnes éligibles pour le vaccin ont été entièrement vaccinées dans ce pays qui compte 206 millions d'habitants, selon l'agence. Les responsables de la santé se sont fixé l'objectif ambitieux de vacciner plus d'un quart de la population d'ici février. Bien que les hésitations aient été nombreuses, le taux de vaccination du pays a presque doublé au cours des dernières semaines.

Selon le NPHCDA, la couverture vaccinale quotidienne de la Covid-19 l'année dernière, était d'environ 100 000 personnes par jour. "Entre décembre 2021 et janvier 2022, nous avons plus que doublé ce taux de vaccination pour atteindre plus de 200 000 personnes par jour", a déclaré l'agence.

Un peu plus de 10 % de la population africaine, qui compte 1,3 milliard de personnes, est entièrement vaccinée, ont indiqué les Centres africains de contrôle des maladies. La semaine dernière, les 54 pays du continent avaient confirmé 10,4 millions de cas de Covid-19 et 235 000 décès.

La vague omicron du continent semble s'éloigner, les nouveaux cas confirmés ayant diminué de 20 % par rapport à la semaine précédente et les décès de 8 %, a annoncé jeudi dernier le bureau Afrique de l'Organisation mondiale de la santé.