Angola : le procès pour blanchiment de Sao Vicente reporté

Le procès de Carlos Manuel de Sao Vicente, homme d’affaires marié à l’une des filles du premier président d'Angola, Antonio Agostinho Netoest reporté au 11 février 2022 apparemment en raison d’un vice de procédure.

L’accusé dirigeait un groupe de sociétés qui vendaient des contrats d’assurance à Sonangol, la compagnie pétrolière nationale angolaise.

"La loi exige qu'une convocation soit envoyée 15 jours avant le début de l'audience par le procureur et la défense. Malheureusement, cela n'a pas été fait. La défense ne l'a appris que le 18 janvier 2022, ce qui l'a poussée à demander un report du procès. L'ouverture du procès a donc été reportée au 11 février 2022 à 9 heures dans la même salle d'audience." a expliqué le juge Edson Escrevao.

Économiste de formation, Carlos Manuel de São Vicente, se retrouve à la tête d'un géant de l'assurance en Angola, le groupe AAA, très lié à Sonangol, qui se verra confier la gestion des risques des activités pétrolières du pays par le président Dos Santos.

En 2016, sa fille Isabel Dos Santos sera nommée à la tête de l’entreprise. Sonangol aurait transféré la gestion des risques des activités pétrolières du pays, ainsi que la gestion de ses fonds de pension, au groupe AAA de Carlos Manuel de Sao Vicente.

L’actuel chef d’état Joao Lourenço a lancé dès son arrivée au pouvoir en 2017, une campagne de la lutte contre la corruption contre l’ancien régime de Dos Santos.

"Je suis très inquiet parce que jusqu'à présent, ce que j'observe, c'est que les droits de l'homme ne sont pas respectés, la présomption d'innocence n'est pas respectée, les droits de la défense ne sont pas respectés. Je rappelle qu'il est détenu depuis 600 jours, alors que normalement la détention provisoire ne devrait jamais dépasser un an dans ce pays. Et en tout état de cause, elle n'est pas justifiée. " a déclaréFrançois Zimeray, avocat français et ambassadeur des droits de l'homme.

Les deux familles régnantes auraient semble-t-il détourné des centaines de millions de dollars dans les caisses du pays.

Plusieurs enfants de Dos Santos en ont fait les frais, à l’image d’Isabel Dos Santos qui, accusée de corruption, va devoir restituer plus de 400 millions d'euros d'actions à la compagnie pétrolière angolaise Sonangol.