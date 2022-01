Angola : le président Lourenço présente son programme électoral

Hausse du salaire minimum, hausse des salaires des fonctionnaires, lutte contre la corruption…Voilà quelques propositions qui figurent dans le programme que le président angolais João Lourenço a présenté à ses partisans.

Ce dernier, qui brigue un second mandat au mois d’août, a placé l'économie au cœur du programme de son parti le MPLA, qui dirige le pays depuis son indépendance en 1975.

Depuis son arrivée au pouvoir en 2017, le président a tenté de réveiller une économie en berne et lancé une campagne anti-corruption pour récupérer des milliards de dollars qu'il soupçonne avoir été détournés sous la présidence de son prédécesseur José Eduardo dos Santos.

Une enquête vise d’ailleurs sa fille Isabel dos Santos, soupçonnée d'avoir détourné des fonds publics.

Son demi-frère, José Filomena dos Santos a lui été condamné en août 2020 à cinq ans de prison pour le détournement de revenus pétroliers.

En 2002, après plusieurs décennies de guerre civile, l'Angola a connu un boom pétrolier qui a permis de développer routes et hôpitaux, mais cette croissance a peu profité à la population et a fait de Luanda l'une des capitales les plus chères de la planète. En 2014, la chute des cours du pétrole a plongé le pays dans une sévère crise économique.