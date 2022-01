Libye : des élections reprogrammées en juin ?

Des élections libyennes reprogrammées au mois de juin.

Une probabilité avancée par la haute responsable des Nations Unies Stéphanie Williams ce dimanche.

Alors que le scrutin prévu le 24 décembre 2021 n’a pas pu avoir lieu, le premier président libyen depuis l’éviction et l’assassinat du dictateur Moammar Kadhafi en 2011, pourrait selon la conseillère spéciale de l’ONU pour la Libye, être élu dans six mois; conformément à la feuille de route de 2020 négociée par l’institution.

Aguila Saleh, influent président du parlement, a appelé à la formation d'un nouveau gouvernement lundi, car le retard pris pour organiser le scrutin prouve selon lui que le gouvernement intérimaire n'est plus légitime.

Après le soulèvement de 2011 et l’intervention militaire multinationale appuyée par l’organisation des Nations Unies, la Libye s’est divisée en deux gouvernements rivaux. À l’est, l’administration soutenue par le commandant Khalifa Haftar et à l’ouest, celle soutenue par l’ONU dans la capitale Tripoli.

En avril 2019, Haftar et ses forces, soutenus par l'Égypte et les Émirats arabes unis, ont lancé une offensive pour tenter de prendre Tripoli. Sa campagne s'est effondrée après que la Turquie et le Qatar ont intensifié leur soutien militaire au gouvernement de Tripoli avec des centaines de soldats turcs et des milliers de mercenaires syriens.

Un cessez-le-feu a été conclu en octobre 2020 sous l'égide des Nations Unies et a conduit à la formation d'un gouvernement de transition et à la programmation d'élections le 24 décembre 2021. Mais le scrutin s'est heurté à des obstacles de taille qui ont finalement forcé son report.

Depuis, les législateurs libyens n'ont pas reprogrammé l'élection présidentielle.