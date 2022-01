Burkina Faso : des militaires interpellés pour "complot contre l'État"

Au Burkina, un Conseil des ministres tenu jeudi a donné quelques détails sur une tentative de déstabilisation des institutions. Le ministre des armées, Barthélémy Simporé a indiqué que pour les besoins de l'enquête des personnes civiles et militaires ont été mises en observation. Depuis lundi, elles seraient au moins une quinzaine à avoir été interpellées, dont deux officiers, et sept sous-officiers, un militaire du rang et cinq civils.

Ces interpellations font suite à la saisine du parquet du tribunal militaire de Ouagadougou pour "des faits présumés de tentative de déstabilisation des institutions de l’Etat.

Cette tentative de déstabilisation est intervenue le 27 novembre 2021, ce jour-là, des centaines de Burkinabè étaient descendus dans la rue pour dénoncer l'incapacité du pouvoir à endiguer la violence djihadiste et réclamaient la démission du président Roch Marc Christian Kaboré. Des violences avaient éclaté entre manifestants et forces de l'ordre faisant une dizaine de blessés.