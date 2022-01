Wang Yi, le chef de la diplomatie chinoise, en tournée africaine

Quelques semaines à peine après le voyage en Afrique du secrétaire d’Etat américain Antony Blinken, c’est au tour du chef de la diplomatie chinoise d’entamer sa traditionnelle tournée africaine. En effet, depuis 1991, la première visite à l'étranger de l’année du ministre chinois des affaires étrangères est réservée à l'Afrique.

Et comme première étape sur le continent, Wang Yi a choisi l’un des pays les plus fermés au monde l’Erythrée. Une visite au cours de laquelle il s’est notamment entretenu avec le président Isaias Afwerki à qui il a apporté son soutien après les sanctions américaines imposées à l’Erythrée à cause de son implication dans le conflit en Ethiopie.

Mais la Chine, qui a intensifié son engagement en Afrique, ne veut négliger aucun pays.

Après l’Erythrée, Wang Yi s’est rendu à Mombasa pour rencontrer son homologue kényane. En novembre, plusieurs dizaines de pays africains (dont l’Erythrée et le Kenya) ont rejoint l'initiative chinoise des Nouvelles routes de la soie, qui finance des projets d'infrastructures.

Selon les chiffres officiels chinois, Pékin est le premier partenaire commercial du continent, avec pour l’année 2019, des échanges directs de plus de 200 milliards de dollars.

Cette tournée stratégique chinoise en Afrique doit se terminer avec les Comores.