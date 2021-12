Afrique du Sud : Cyril Ramaphosa salue la mémoire de Desmond Tutu

Le deuil en Afrique du Sud se poursuit après la mort de Desmond Tutu ce dimanche 26 décembre. Figure de la lutte contre l’apartheid et Prix Nobel de la paix en 1984, Desmond Tutu est décédé à l’âge de 90 ans.

Cyril Ramaphosa a rendu visite à la famille du défunt

Le président sud-africain, Cyril Ramaphosa, a rendu visite à sa femme, Leah Tutu, et ses proches, dans la banlieue de Milnerton au Cap pour leurs adresser ses condoléances.

" Nous venons de passer quelques minutes merveilleuses avec Mama Leah Tutu et la famille et les amis [...] comme l'évêque Mpumlwana ainsi que le Dr Mamphela Ramphele, qui a été une ami de longue date de l'évêque. Et, comme vous vous en souvenez, une amie de longue date du président Nelson Mandela, a précisé le président sud-africain Cyril Ramaphosa. Elle a donc été un soutien constant pour les deux leaders exceptionnels que notre pays a produits."

Une icône** mondiale des droits de l'homme**

Devant les médias, il a salué la mémoire d’un des grands "leaders exceptionnels" du pays, au même titre que Nelson Mandela.

"L'amour qu'il a reçu et qu'il reçoit encore de tous les pays du monde en disent long sur ce qu'il représentait et sur ce que les gens voient... voyaient en lui, a déclaré Cyril Ramaphosa. Nous sommes donc énormément attristés par sa disparition. Mais en même temps, nous sommes remplis d'un sentiment de célébration et nous devrions profiter de cette occasion pour célébrer sa vie"

Une semaine de deuil

Ce mercredi un hommage national lui sera rendu à Pretoria. Les obsèques officielles, elles, se dérouleront samedi à la cathédrale St Georges du Cap. Elles ne pourront accueillir qu'une centaine de personnes en raison des restrictions sanitaires.

Pour se recueillir, les sud-africains pourront se rendre durant toute la semaine dans une des nombreuses cérémonies locales organisées à travers le pays.