Ghana : fin de mandat du cardinal Peter Turkson

Le cardinal ghanéen Peter Turkson a présenté sa démission au pape François qui l'a accepté. Il dirigeait un dicastère pour le Service du développement humain intégral, fonction qu'il occupait depuis sa mise en service en janvier 2017. Son mandat de cinq ans était arrivé à échéance.

Le cardinal Turkson, était le dernier Africain à la tête d'un dicastère depuis la démission du cardinal guinéen Robert Sarah en février. Il reste néanmoins électeur et éligible en cas de conclave jusqu'à l'âge de 80 ans, comme le prévoit le droit canonique.

Selon plusieurs médias, cette décision est également liée à des problèmes de gouvernance et des conflits internes au sein de ce dicastère, créé en 2016 par le pape en remplacement de quatre anciennes entités et notamment chargé des questions liées aux migrations, à la santé et aux œuvres de charité.

"Tout en remerciant sincèrement le cardinal Turkson et ses collaborateurs pour leur service et dans l'attente de la nomination d'un nouveau bureau, le Saint-Père a confié la gestion ordinaire du même dicastère par intérim à compter du 1er janvier 2022 au cardinal Michael Czerny en tant que préfet et à sœur Alessandra Smerilli comme secrétaire", a annoncé le Saint-Siège dans un communiqué.