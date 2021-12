Afrique du Sud : récit de la découverte du variant Omicron

Le laboratoire Lancet de Johannesburg, en Afrique du Sud. Ici, sont analysés tous les jours, près de 18 000 tests PCR par jour.

L’attention de ses équipes a été attirée par des changements dans 22 échantillons venus de Pretoria : l’absence du 3e gène, le S, dans les résultats positifs. Le monde venait de découvrir un nouveau variant.

"Nous avons envoyé nos échantillons et nos données à Institut national des maladies transmissibles et au KRISP, et nous leur avons présenté ces données, puis ils ont parlé à d'autres personnes dans le pays qui observaient la même chose. Et c'est ainsi qu'a été découvert Omicron.", a déclaré Eftyxia Vardas, virologue clinique, chef de la virologie aux laboratoires Lancet.

Il existait à ce moment-là quatre variants préoccupants : Alpha, Bêta Gamma et Delta, qui représentait jusqu'ici la quasi-totalité des cas séquencés dans le monde.

" Nous avons vu très clairement que le variant Delta a été supplanté par Omicron en l'espace de deux semaines. Et c'est très rapide. Donc on n'est pas sûrs de ce que c'est. Est-ce qu'Omicron est un virus dangereux et davantage transmissible ? Ou bien les gens ont laissé baisser leurs gardes, se sont rassemblés et l'ont propagé au sein de certains groupes, ce qui peut aussi arriver... ", a expliqué Eftyxia Vardas.

Le 25 novembre, fin du suspense, le pays annonce officiellement l’existence d’un nouveau variant. Ouvrant une nouvelle page d’une pandémie qui a déjà tué plus de 5, 2 millions de personnes depuis son apparition en Chine.