Tunisie : le parti Ennahdha dénonce "une campagne de diffamation"

En Tunisie, le parti Ennahda dénonce une campagne de diffamation orchestrée dans le but de l’écarter de la vie politique du pays.

Lundi, le plus grand parti du Parlement tunisien actuellement suspendu a protesté contre les critiques à l’encontre du mouvement que les Tunisiens tiennent responsable de la crise économique et sanitaire.

"Il y a une campagne de diffamation menée par certaines personnalités politiques, certains partis et récemment par un ancien ministre à la télévision, au cours de laquelle ils ont porté des accusations contre le mouvement (d'Ennahdha), sachant qu'ils ont participé à des gouvernements, auxquels Ennahdha a également participé. Aujourd'hui, il y a une tentative d'exclure (Ennahdha) en s'appuyant sur l'appareil d'État." a déclaré Sami Triki, conseiller du chef d'Ennahda également président du parlement Rached Ghannouchi.

Après l’éviction du président Ben Ali pendant la révolution de 2011, le mouvement d’opposition Ennahda a soutenu toutes les coalitions à l’origine des multiples gouvernements qui se sont succédé depuis.

_"Nous n'accepterons jamais que certains Tunisiens finissent en prison ou soient jetés à la mer. Nous ne croyons pas à cela. Nous croyons à la démocratie, à la concurrence, au résultat des urnes et à une justice indépendante. Nous optons pour le dialogue et les solutions qui sont dans l'intérêt de la Tunisie et qui ont un coût moindre. Nous avons dit que le pays a besoin de ce qui suit : le retour de la constitution et du parlement et un gouvernement légitime." a révélé_Ali Laaryadh, vice-président d'Ennahdha .

Le 25 juillet dernier, le président tunisien Kais Saied a suspendu les pouvoirs de l’assemblée législative, limogé le gouvernement soutenu par Ennahda et s’est accaparé la totalité des pouvoirs pour limiter l’influence du mouvement.

Le parti Ennahda a condamné cette prise de pouvoir en le qualifiant de "coup d'état" qui empêcherait le pays d’avancer vers la démocratie.