Zimbabwe : l'inquiétude face au variant Omicron

Sous cette tente installée sur un parking Harare, le jeune Ashley est venu se faire vacciner. Avec le nouveau variant qui a été détecté en Afrique du Sud il y a quelques jours, de nombreux Zimbabwéens se disent inquiets.

" J'ai été vacciné. Je me sens en sécurité et mieux protégé contre la pandémie. Je pense que c'est tout. Je me sens en sécurité", explique le jeune homme.

Il y a quelques jours, le gouvernement zimbabwéen a tenté de rassurer les citoyens et leur a demandé de ne pas paniquer face au variant découvert en Afrique du Sud voisine. Mais des inquiétudes subsistent.

"Nous sommes conscients que nous avons beaucoup de Zimbabwéens basés en Afrique du Sud et au Botswana, et la majorité d'entre eux allaient rentrer chez eux pour les fêtes de fin d'année et cela crée alors ce défi, le risque de transmission, étant donné le fait que nos frontières terrestres sont très poreuses", explique Itai Rusike, expert en santé publique.

Plusieurs pays ont décidé de fermer leurs frontières avec des pays d’Afrique australe, dont l’Afrique du Sud et le Zimbabwe. Mais l’OMS a jugé que ces interdictions de voyage étaient inutiles et qu'elles n'empêcheraient pas la propagation du variant Omicron.