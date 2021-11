Cap-Vert : des piscines océaniques pour former plus de nageurs

Tout Capverdien qui a grandi près de l’océan, apprenait jusqu’ici à nager dans la mer, malgré des eaux parfois trop agitées pour les débutants livrés à eux-mêmes. Mais les choses sont en train de changer, avec la multiplication des cours de natation dans les piscines océaniques.

Des piscines comme celle-ci, un projet développé par le gouvernement et qui a été inauguré au mois d’août.

Ici pas d’eau chlorée comme dans une piscine classique, les Capverdiens apprennent à nager dans un bassin d’eau salée. Une expérience qui permettrait de former de meilleurs nageurs.

" L'enseignement dans une piscine est différent de l'enseignement dans la mer avec des mouvements forts. Et notre objectif a toujours été de former des athlètes pour représenter le Cap-Vert au niveau national et international ", explique Antão Francisco Pio, directeur d'une piscine océanique.

Pendant longtemps, l’avantage a été largement donné aux piscines chlorées, pratiques pour les personnes habitants loin de la mer. Mais à l’avenir, le gouvernement capverdien souhaite développer ce genre de projet, car, contrairement aux piscines classiques, les piscines océaniques présentent de nombreux avantages à la fois écologiques et financiers. Comme leur faible coût d’entretien et le fait qu’elles n’épuisent pas les ressources en eau.