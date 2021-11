Tournée d'Antony Blinken : les limites de l'influence américaine

En parcourant l'Afrique, le secrétaire d'État américain Antony Blinken a pu constater de visu les limites de l'influence américaine à l'étranger.

Antony Blinken a été confronté à l'autoritarisme, aux menaces croissantes des extrémistes et aux défis persistants posés par la Covid-19 et le changement climatique, qui ont tous résisté obstinément aux diverses interventions américaines.

Nulle part dans sa tournée de trois pays la semaine dernière - au Kenya, au Nigeria et au Sénégal - n'a-t-il pu échapper aux signes évidents de la concurrence intense entre les États-Unis et la Chine : une lutte de pouvoir géopolitique qui se joue largement en faveur de la Chine au cours des deux dernières décennies, en particulier en Afrique.

Limites d'influence

Avant de quitter le continent lors de sa dernière étape au Sénégal, Antony Blinken a déclaré avoir été bien accueilli par les trois dirigeants qu'il a rencontrés. Mais il a admis que "nous devons être jugés sur ce que nous faisons, pas simplement sur ce que je dis".

Les limites de l'influence de Washington sont évidentes depuis un certain temps, mais elles ont été mises en évidence ces derniers mois lorsque le président Joe Biden a promu un discours du type "l'Amérique est de retour", destiné à signaler le retour des États-Unis sur la scène internationale et dans les institutions que son prédécesseur avait évitées.

Projets de construction

À Nairobi, une grande partie de la visite du secrétaire d'État et de ses déplacements dans la capitale kenyane s'est déroulée à l'ombre ou littéralement sous un énorme projet de construction d'une voie rapide surélevée financée par la Chine.

À Abuja, le cortège d'Antony Blinken est passé devant le gigantesque et incontournable bâtiment du siège de la Chambre de commerce chinoise au Nigeria, où un haut fonctionnaire a parlé, en partie seulement pour plaisanter, de l'opposition entre les États-Unis et la Chine et de l'attrait de la Chine en tant que partenaire.

Au Sénégal, la capitale Dakar se préparait à accueillir un événement majeur sur le commerce et l'investissement entre la Chine et l'Afrique, moins de 10 jours après son départ. Si les efforts de l'administration Biden pour aider les nations africaines à lutter contre la pandémie de coronavirus et encourager des politiques respectueuses du climat semblent faire quelques progrès initiaux, le tableau général est moins encourageant.

Démocratisation

Une nouvelle vague d'autoritarisme a inversé certaines tendances positives en matière de démocratisation, malgré les appels et les protestations très publiques des États-Unis, qui ont été ignorés ou seulement partiellement pris en compte par les dirigeants en Éthiopie, au Soudan et ailleurs, qui ont semblé peu convaincus ou peu intéressés par le message de l'administration.

"Les gouvernements deviennent moins transparents", devait déclarer Antony Blinken dans la capitale nigériane, vendredi. "Nous voyons cela se produire à travers l'Afrique - des dirigeants qui ignorent les limites des mandats, truquent ou reportent les élections, exploitent les griefs sociaux pour accéder au pouvoir et s'y maintenir, arrêtent les figures de l'opposition, répriment les médias et permettent aux services de sécurité d'appliquer brutalement les restrictions pandémiques." Et de citer l'Éthiopie et le Soudan comme exemples.

Bien qu'Antony Blinken ne se soit rendu dans aucun de ces pays au cours de son voyage, il a évoqué les crises à chacune de ses escales et, pendant son voyage, des envoyés américains de haut rang se sont rendus à Khartoum et à Addis-Abeba pour faire pression sur les autorités afin qu'elles renoncent à leurs actions antidémocratiques.

Signe d'espoir

Pourtant, malgré un accord au Soudan annoncé dimanche après son retour à Washington, aucun des deux n'a donné lieu à un succès franc. Les discussions entre les chefs militaires et la principale diplomate américaine pour l'Afrique, Molly Phee, ont été suivies d'une nouvelle répression meurtrière contre les manifestants de l'opposition, qu'Antony Blinken a été contraint de condamner formellement.

Dans un signe d'espoir, le Premier ministre déchu Abdallah Hamdok a ensuite signé un accord avec l'armée qui le verra réintégrer ses fonctions près d'un mois après qu'un coup d'État militaire l'ait placé en résidence surveillée. Mais un important groupe pro-démocratique a rejeté cet accord comme "une forme de trahison" et Antony Blinken s'est montré prudent, se disant "encouragé" mais souhaitant en voir davantage.

"J'exhorte toutes les parties à poursuivre les pourparlers et à redoubler d'efforts pour mener à bien les tâches transitoires essentielles sur la voie de la démocratie au Soudan, sous la direction de civils", a-t-il déclaré twitté. "Je réitère également notre appel aux forces de sécurité à s'abstenir de recourir à une force excessive contre les manifestants pacifiques."

"Place de choix"

En Éthiopie, le Premier ministre Abiy Ahmed a repoussé l'envoyé spécial des États-Unis pour la Corne de l'Afrique, Jeffrey Feltman, dans ses appels à la fin d'un blocus humanitaire de la région du Tigré, dans le nord du pays, où se trouvent les rebelles qui avancent maintenant vers la capitale.

Pendant ce temps, la corruption persistante, les abus de pouvoir et le manque de transparence continuent d'entraver les infrastructures africaines, le développement et les initiatives de réduction de la pauvreté défendues par les États-Unis.

Bien que Joe Biden ait parlé de redonner à l'Afrique une place de choix dans la politique étrangère. d'autres priorités et développements urgents, notamment des questions pressantes en Europe, au Moyen-Orient, en Asie et en Amérique latine, l'ont souvent évincée au cours des dix premiers mois du mandat de l'administration.

Sommet USA-Afrique

Vendredi, la Maison-Blanche a annoncé que Joe Biden convoquerait un sommet des dirigeants américains et africains l'année prochaine "pour renforcer les liens avec les partenaires africains sur la base des principes de respect mutuel et des intérêts et valeurs partagés". Mais l'annonce n'a pas donné de détails importants, notamment sur les participants et la date du sommet.

De plus, elle est intervenue alors qu'Antony Blinken atteignait le Sénégal, troisième et dernière étape de son premier voyage officiel en Afrique subsaharienne, qui avait été reporté en août, dans un signe révélateur des priorités pendant le retrait chaotique des États-Unis d'Afghanistan.

Outre l'attention qu'il a absorbée à Washington, les implications du retrait afghan ont amené certains amis des États-Unis, y compris en Afrique, à s'interroger sur la résilience de leurs relations avec Washington. Cela a été une préoccupation particulière alors que la Chine s'est engouffrée pour combler un vide perçu dans l'intérêt des États-Unis pour l'Afrique et une préoccupation pour d'autres parties du monde.

Expansion chinoise

Cette perception, alimentée par l'indifférence de l'administration Trump à l'égard de l'Afrique, sauf à travers le prisme de l'expansion rapide de la puissance de la Chine, est quelque chose que Joe Biden et Antony Blinken espèrent changer. Par exemple, le secrétaire d'Etat américain n'a mentionné une seule fois le nom de la Chine dans ce qui était présenté comme un discours majeur sur la politique de l'administration Biden à l'égard de l'Afrique, qu'il a prononcé vendredi.

Pourtant, la Chine n'a jamais été loin de figurer en tête de l'ordre du jour. "Notre engagement en Afrique, avec l'Afrique, ne concerne pas la Chine ou toute autre tierce partie", a-t-il déclaré au Nigeria. "Il s'agit de l'Afrique." Au Sénégal : "Notre but n'est pas de faire choisir nos partenaires, c'est de leur donner des choix. Et quand les gens ont le choix, ils font généralement le bon choix".

La ministre sénégalaise des Affaires étrangères, Aissata Tall Sall, qui coorganisera le Forum sur la coopération sino-africaine des 29 et 30 novembre avec son homologue chinois, a approuvé d'un signe de tête la remarque d'Antony Blinken. "Nous avons une diplomatie de la souveraineté dont nous n'excluons personne", a-t-elle déclaré. "Il n'y a pas qu'un seul choix. Nous avons plusieurs choix."

Meilleurs accords

Comme l'a souligné le ministre nigérian des Affaires étrangères Geoffrey Onyeama, son pays et d'autres veulent les meilleurs accords, et cela signifie souvent se tourner vers la Chine."Nous avons vu une grande opportunité avec les Chinois", a-t-il déclaré à propos de plusieurs grands projets d'infrastructure actuellement en cours au Nigeria.

"Je veux dire qu'ils sont habitués à ces énormes projets d'investissement et d'infrastructure. Nous aurions choisi n'importe qui d'autre qui nous aurait fourni quelque chose à un taux compétitif, mais dans de nombreux domaines, ils l'ont fait. Ce n'est pas une question d'un pays ou d'un autre en soi ; c'est vraiment une question du meilleur accord que nous pouvons conclure", a-t-il déclaré, comparant le Nigeria à une femme courtisée par plusieurs prétendants.

"En ce qui concerne la concurrence américano-chinoise en Afrique, je ne veux pas paraître cynique, mais parfois, c'est une bonne chose pour vous si vous êtes la mariée séduisante et que tout le monde vous offre des choses merveilleuses. Vous prenez ce que vous pouvez de chacun d'eux."