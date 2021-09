Le Met Opera rouvre avec un premier spectacle par un compositeur noir

Après un arrêt de 18 mois en raison de la pandémie de coronavirus et de conflits de travail prolongés avec ses musiciens et son équipe, le Metropolitan Opera a rouvert lundi avec un début historique, la première œuvre du compositeur noir Terence Blanchard.

"Fire Shut Up In My Bones", un opéra poignant centré sur la tension d’avoir grandi un homme noir dans le Sud américain, a été composé par Terence Blanchard, un trompettiste de jazz de haut niveau et maître de musique de film de Spike Lee pendant trois décennies.

Lorsque la première compagnie d’opéra américaine a annoncé sa mise en scène en 2019, il n’était pas clair quand exactement "Fire" viendrait à Manhattan. Mais les mois de protestations de Black Lives Matter qui ont retenti dans tout le pays et au-delà au cours de l’été 2020 ont donné une nouvelle urgence au projet.

Le Metropolitan Opera est la plus grande institution des arts de la scène aux États-Unis, mais en 138 ans d’existence, il n’a jamais présenté un opéra d’un compositeur noir.

La réouverture du Met avec le travail de Blanchard a offert l’occasion de faire une déclaration. C’est le progrès, c'est "plus grand que moi", a déclaré l’artiste nominé aux Oscars à l’AFP quand le Met a annoncé pour la première fois qu’il produirait "Fire." "Il en dit plus sur ce qui se passe dans notre pays, ce qui se passe dans le monde de l’art... et la déclaration que cela fait."

"Le feu", dont la première a eu lieu à St. Louis, est le deuxième opéra de Blanchard.

Avec un livret du réalisateur Kasi Lemons, "Fire" est basé sur les mémoires de Charles Blow, chroniqueur au New York Times. Le livre raconte son arrivée à l’âge de garçon noir dans le Sud profond des États-Unis, aux prises avec le racisme et les abus, la sexualité et la rage intérieure. Blanchard, 59 ans, est un habitué du showbiz : il a enregistré des dizaines de films au cours d’une carrière dynamique qui a inclus travailler avec des grands comme Herbie Hancock, Dr. John et Stevie Wonder.

Le reste de la saison du Metropolitan Opera présente des œuvres de Verdi, Mozart, Wagner, Stravinsky et Puccini.

L'œuvre musicale et théâtrale "Le feu" est à voir jusqu’au 23 octobre.