Maroc : le RNI salue une "volonté populaire de changement"

Au Maroc, le chef du parti Rassemblement National des Indépendants (RNI) a salué le comportement des Marocains à l’issue des élections législatives.

Après que son parti ait remporté le plus grand nombre de sièges, Aziz Akhannouch a associé cette victoire à une volonté populaire de changement.

"Cette victoire est votre victoire. C'est la victoire de tous les Marocains. C'est la victoire de la démocratie. Au cours des derniers mois, nous avons présenté notre manifeste électoral composé de cinq engagements et de 25 mesures concrètes. Ce manifeste constituera la base des négociations avec les partis nationaux pour la constitution d'une majorité forte et homogène. Cette majorité rompra avec le passé et aura une vision commune et un programme gouvernemental ambitieux". a déclaréAziz Akhannouch, leader du Rassemblement national des indépendants RNI.

Le dépouillement de la quasi-totalité des votes a révélé que le RNI avait remporté 97 des 395 sièges de la chambre basse du Parlement contre 12 sièges pour le parti islamiste Justice et développement (PJD), qui dirige le gouvernement depuis 2011.