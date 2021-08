Ray Lema et sa rumba congolaise, à l’honneur à Lyon

Le pianiste guitariste et compositeur congolais, Ray Lema, vacillant entre le jazz et la rumba sera à Lyon le 4 septembre prochain.

En tant que bon ambassadeur de la rumba, quoi de plus naturel pour Ray Lema que d’avoir été choisi pour apporter un brin de sonorités exotiques au Musée des Confluences de Lyon, dans le cadre du dispositif « été culturel » du ministère de la Culture française.

"On entre KO, on sort OK"

À l’occasion, Ray lema interprétera son nouvel album intitulé On entre KO, on sort OK, qui n’est rien d’autre qu’un hommage à l’un des pionniers de la rumba congolaise, qui a façonné sa carrière avec son répertoire musical et révolutionné la rumba au début des années 1960, Franco.

Ray Lema sera accompagné de son orchestre composé de Fredy Massamba et Ballou Canta au micro, à la basse, Michel Alibo ancien bassiste de Manu Dibango et Dharil Denguemo à la batterie; sans oublier une section cuivres avec saxophone, trompette et trombone menée par le Cubain Irving Acao et du jeune guitariste congolais Rodriguez Vangama, spécialiste des guitares seben qui ont fait la spécificité de la rumba congolaise.

Un concert qui promet d’apporter une touche de modernité au répertoire classique de Franco.