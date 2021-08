Accra célèbre la dixième édition du festival Chale Wote en temps de Covid-19

Cette année encore, le célèbre festival d'arts de rue Chale Wote a tenu toutes ses promesses à Accra au Ghana.

Danses, arts graphiques, musiques, tous les styles et genres artistiques se sont mêlés dans les rues de JamesTown. Cette tradition culturelle annuelle n'attire pas que des locaux, des touristes y participent et profitent pour découvrir l'histoire du Ghana. Car au-delà des fresques murales, et de tout le folklore, c'est l'histoire de l'esclavage qui est racontée ici.

Depuis une décennie, l'ancienne prison d'Ussher Fort, située dans la rue principale d'Attah Mills, est le centre névralgique où se concentre toutes les créations artistiques. Dans l'une des cellules, Charity Debby Akiiti, 24 ans, a pris ses quartiers.

C'est le thème que j'ai utilisé l'année dernière. Mais le thème général de cette année est patikiremote. Il s'agit du cycle de vie des humains et de notre implication dans le renouvellement. Je suis particulièrement inspirée par tout ce qui m'entoure, et je m'inspire du quotidien, comme par exemple le coronavirus, qui a affecté et pousser à changer nos habitudes.

Charity Debby Akiiti participe au festival pour la cinquième fois, mais a commencé son exposition personnelle virtuellement en 2020. Charity fait preuve d'une grande imagination et crée toutes sorte d'œuvres d'art, en utilisant n'importe quel matériau.

Les murs et les cellules de l'ancienne prison d'Ussher Fort ont servi de toile de fond aux artistes locaux pour exposer leurs œuvres d'art à couper le souffle. L'objectif : briser les barrières linguistiques et culturelles.

_C'est une communauté qui se développe et elle ne peut se développer que par la culture artistique et le maintien de la culture explique Franklin Gawua, artiste. _

Bien vrai que l'impact dû au Covid-19 a affecté la célébration de la dixième édition de ce festival d'arts de rue Chale Wotte, plusieurs artistes à l'image de Charity Debby Akiiti ont tenu à exposer leurs créations devant un public moins nombreux que d'habitude. De plus, quatre organisateurs de l'événement ont été arrêtés par la police pour violation de certaines restrictions liées au Covid 19.