Mohamed Ali : son petit-fils monte sur le ring pour poursuivre l'héritage

Le petit-fils de Mohamed Ali fait son entrée sur le ring. Nico Ali Walsh, descendant de la légende de la boxe, dispute son premier combat dans la nuit de samedi à dimanche, aux Etats-Unis. À 21 ans, il a choisi de porter le nom de son grand-père pour débuter sa carrière professionnelle en tant que poids moyen.

"Pour moi, c'est un héritage familial", explique Nico Ali Walsh. "Pour le monde entier, il s'agit peut-être de poursuivre l'héritage du plus grand combattant de l'histoire, mais je ne le vois pas comme ça. il s'agit plutôt de marcher sur les pas de mon grand-père, ça me met un peu la pression, mais tout le monde a besoin de pression pour accomplir de grandes choses."

Surnommé "The Greatest", Mohamed Ali est entré dans la légende de la boxe, mais pas seulement. En 1999, il est couronné sportif du siècle par la BBC et reçoit la médaille de la paix de l'ONU en 2005. En plus de ses nombreuses victoires dans la catégorie poids lourd, il s'est également imposé comme icône culturelle.

"Chaque fois que je mets les gants de boxe, je pense à lui", continue son petit-fils. "Chaque fois que j'enfile un short noir et blanc, je pense à lui. C'est ce genre de chose qui me motive et me donne la force de boxer."

Le début de la carrière professionnelle de Nico Ali Walsh est filmé par la télévision nationale. Le boxeur espère inscrire sa propre légende, dans les traces de son grand-père.