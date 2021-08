Mozambique : des déplacés s'interrogent sur la cause du conflit

Le Mozambique est parvenu à reprendre son port stratégique de Mocimboa da Praia aux mains des djihadistes grâces à des troupes rwandaises.

Déployées dans le pays depuis début juillet, les troupes rwandaises ont rapidement aidé les forces armées mozambicaines à remporter plusieurs victoires contre les insurgés.

En un an, les terroristes avaient rendu la partie nord-est de la province de Cabo Delgado pratiquement inhabitable.

" Nous ne connaissons pas la cause du conflit. Nous subissons des pertes sans connaître la cause du conflit. Nous ne sommes que des citoyens ordinaires. " a déclaré Athma Adam, réfugié de Palma.

"Nous vivions en harmonie mais il y avait des différences religieuses. Nous avions des gens d'autres religions dont nous ne pouvions pas tolérer les idéaux. Ils ont alors décidé d'aller se battre dans la forêt. Nous sommes confrontés à des tragédies depuis que les terroristes sont arrivés ici." a ajouté Bakali Ali Mbaale, chef de village.

Mocimboa da Praia, ou ont eu lieu les premières attaques des djihadistes liés à l’Etat islamique en octobre 2017, était devenue depuis l'année dernière leur quartier général.

"Cela ne prendra même pas plus d'un mois car le port ennemi était Mocímboa da Praia et comme vous l'avez vu en chemin, la plupart des ennemis ont été, ont été tués en cours de route et d'autres ont disparu dans la forêt. Nous prévoyons maintenant de poursuivre ces quelques poches ennemies le long de l'axe d'Ambao." s'est confiéJean-Paul Mutarambirwa, major des forces rwandaises au Mozambique.

La force conjointe a pris le contrôle de bâtiments publics et privés à Mocímboa da Praia, y compris les bureaux du gouvernement local, le port, l'aéroport ou encore l'hôpital.