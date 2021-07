Ouganda : le président Museveni prône l'union africaine par le swahili

Le président ougandais Yoweri Museveni a exhorté les Africains à utiliser le swahili comme moyen d'unifier le continent lors de son discours prononcé mercredi à l'occasion de la Journée de l'intégration africaine.

Le chef de l'Etat ougandais a déclaré que le swahili était une "langue neutre", non ethnique, qui "n'appartient à personne". Le dirigeant ougandais, qui souligne souvent l'importance du développement sur le continent, a également déclaré que le moyen pour les 1,4 milliard d'Africains de prospérer était de se concentrer sur "l'intégration des marchés qui consommeront ce que nous produisons en tant qu'Afrique".

"Nous avons été colonisés et avons subi la traite des esclaves non pas parce que nos ancêtres étaient faibles, mais parce qu'ils n'étaient pas bien organisés. Nous avons plus de capacités en travaillant ensemble, d'où la nécessité de développer une sécurité stratégique pour l'Afrique", a ajouté Yoweri Museveni.