Young Leaders 2021 : 100 personnalités pour porter les talents du continent

Après une campagne de recrutement suspendue en 2020 sur fond de pandémie de coronavirus, la French African Foundation (FAF) a publié sa nouvelle promotion de Young Leaders. 100 personnalités qui portent les espoirs d'un continent.

C'est une liste qui rassemblent les jeunes talents africains et français. Cent Africains et Français âgés de 28 à 40 ans évoluant dans les secteurs public, privé ou associatif, désireux de travailler à un avenir commun.

Sélectionnés parmi près de 3 000 personnalités venus de France et du continent africain, ces cent lauréats issus de grands groupes internationaux comme Orange, Lactalis, Canal+ International ou encore Bank of Africa, mais aussi de startups et de la nouvelle génération de dirigeants politiques se sont réunis le 30 juin pour réfléchir à l'avenir des relations entre la France et l'Afrique.

"Cette nouvelle promotion témoigne de la force des rapports franco-africains au service de problématiques communes", explique Alexandre Coster, Co-président de la French-African Foundation.

"Le nombre de lauréats, la diversité et la qualité de leurs profils, la place accordée aux talents féminins, le maillage continental assuré par la diversité géographique sont autant d’atouts au service de la construction d’un avenir commun durable et inclusif", continue le fondateur et PDG de Baobab+.

Cette promotion de lauréats, aux trois-quarts francophones, intègre cette année des secteurs innovants comme le legal tech ou encore l'entrepreneuriat lié aux enjeux environnementaux.