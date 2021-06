Au moins 267 migrants secourus au large de la Tunisie

Au moins 267 migrants, dont trois Egyptiens, ont été secourus au large de la Tunisie ce jeudi. Partis du port libyen de Zouara, ces migrants tentaient de rallier l’Europe en traversant la Méditerranée.

Le bateau transportant ces migrants, pour la plupart venant du Bangladesh, a été pris en charge par la marine tunisienne après une avarie en pleine mer. Ils ont été ramenés au port de Ben Guerdane, dans le sud de la Tunisie à la frontière avec la Libye, où ils ont été pris en charge par le Croissant-Rouge et l'Organisation internationale des Migrations (OIM).

Les migrants ont ensuite été placés en quarantaine dans un hôtel spécialement réservé de l'île touristique de Djerba, a précisé l'agence onusienne. Les foyers d'accueil du sud de la Tunisie sont pleins, a alerté jeudi Mongi Slim, dirigeant du Croissant-Rouge.

Selon l’OIM, les départs de Libye ont nettement augmenté ces deux dernières années. Depuis janvier, plus de 1 000 candidats à l’exil ont fini leur course en Tunisie. L'ONU a décompté au moins 760 morts en Méditerranée entre le 1er janvier et le 31 mai 2021, et 1 400 en 2020.

Quelque 11 000 départs de Libye ont été recensés entre janvier et avril 2021, soit 73% de plus qu'à la même période l'an passé, en raison notamment de la "détérioration" de la situation pour les étrangers dans le pays qui tente de s'extraire d'une décennie de conflits, selon le Haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR).