Tunisie-France : les deux pays sur la même longueur d'onde

La lutte contre le terrorisme, l'immigration clandestine et la stabilisation de la Libye et du Moyen-Orient ont été parmi les principaux sujets abordés par les Premiers ministres tunisien et français, jeudi, lors de la visite de la délégation française

J**ean Castex n'a pas fait le déplacement à Tunis pour rien. Le chef du gouvernement français a rencontré le président tunisien Kais Saied et son homologue Hichem Mechichi** lors d'une journée marquée par la signature de plusieurs accords.

"J'ai rappelé la nécessité, pour la France comme pour ses partenaires européens, de renforcer la coopération avec la Tunisie dans le domaine des migrations et en particulier l'indispensable contrôle des flux migratoires irréguliers" a déclaré Castex lors d'une conférence de presse conjointe à Tunis.

Un sujet tristement d'actualité après les deux nouveaux naufrages mardi aux larges des côtes tunisiennes qui ont fait au moins 2 morts et une vingtaine de disparus.

Ces incidents sont les derniers d'une série impliquant des migrants tentant de se rendre en Europe qui ont été secourus, se sont noyés ou ont disparu au large des côtes du pays d'Afrique du Nord.

Hichem Mechichi, le Premier ministre tunisien, a déclaré qu'il était nécessaire d'adopter une approche "intégrée" pour gérer une migration organisée.

Terrorisme et Covid

L'intensification de la coopération pour lutter contre le terrorisme et pour œuvrer à la stabilisation de la Libye et du Moyen-Orient a également été évoquée lors de la rencontre entre les autorités françaises et tunisiennes.

" Nous avons renouvelé la volonté des deux pays de renforcer la coopération existante pour lutter contre le terrorisme et la criminalité avec plus de coordination dans le domaine de la sécurité, de la formation et de l'échange d'expériences, ainsi qu'avec le développement de la coopération judiciaire et de ses mécanismes", a assuré Hichem Mechichi.

La France a également réitéré sa promesse d'aider la Tunisie dans la lutte contre le COVID-19 et de soutenir les réformes économiques nécessaires pour surmonter la crise aggravée par la pandémie.